Fenerbahçe durdu, Vedat Muriqi durmadı

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım karşılaşmaya Harun, Serdar, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Ozan, Rodrigues, Kruse, Moses ve Vedat Muriqi 11'iyle başladı. Maça etkili başlayan Kanarya, yeni golcüsü Muriqi ile 25. dakikada öne geçti. Kosovalı forvet 39'da ise direğe takıldı. Wolfsburg, 63'te beraberliği yakaladı. 69'da Muriqi'nin çaprazdan vuruşu yine direkte patladı. Dün de etkili bir oyun ortaya koyan tecrübeli forvet, 2. maçında 3. kez ağları sarsmış oldu. Maça büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi.

Yunus Mallı'dan teşekkür

Wolfsburg'da oynayan Yunus Mallı kendisi lehine tezahürat yapan F.Bahçe taraftarlarına teşekkür etti. Gurbetçi yıldız, "Güzel bur duyguydu. Sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederim. Fenerbahçe'yi gayet iyi buldum" dedi.

'Altın harflerle yazdıracağım'

Dünkü maçı da boş geçmeyen Vedat Muriqi, mücadelenin ardından şunları söyledi: "İlk geldiğimden beri çok iyi uyum sağladığımı düşünüyorum. Elimden geldiğince, bu camia için her şeyimi vereceğim. Geldiğimde de söylemiştim, adımı altın harflerle yazdıracağım."

YENİLER NASIL OYNADI?

RODRİGUES: Fizik olarak hazır değil ve çok kopuk oynadı. Ancak topu önüne alabildiğinde sürati ile kendisini gösterdi. Zamana ihtiyacı var.

VEDAT: Takımın en hazır ismi. Attığı golde pozisyon takibinin ödülünü aldı. Hücumda yalnız kalmasına rağmen çok çalışkan ve istekliydi. İki şutu da direğe takıldı.

KRUSE: O da direği aşamayan bir diğer isimdi. Defanstan top çıkarken yaşanan sıkıntı onun da topla buluşmasını olumsuz etkiledi. Ancak hâlâ takıma, takım da ona alışamamış.

OZAN: İlk yarı Tolga, ikinci yarı da Emre ile iyi bir ikili oluşturdu. Özellikle Emre'nin girmesinden sonra daha aktifti. Fizik olarak da güçlü ve hazır bir görüntü verdi.