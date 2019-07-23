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Fenerbahçe'nin ilgilendiği , 'ı istiyor

Fenerbahçe'nin transferi için yoğun çaba harcadığı milli oyuncu 'ün gönlü 'dan yana. Sarı kırmızılı kulübün teknik direktör , 26 yaşındaki kanat oyuncusunu Feghouli’nin alternatifi olarak görüyor. Galatasaray, Mbaye Diagne’nin satışıyla bu transfer için kaynak yaratmayı planlarken, Deniz de başkanı ’e “Galatasaray’a gitmek istiyorum” diyecek.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Deniz Türüç, Galatasaray'ı istiyor

Yeni sezonda 4-3-3 sistemi ile sahaya yayılacak Galatasaray'da Fatih Terim'in kanat forvetleri Ryan Babel ve Sofiane Feghouli olacak. Babel'e alternatif için Emre Mor'u düşünen Terim'in Feghouli ile rekabet edecek ismi Deniz Türüç olarak gördüğü öğrenildi. Afrika Kupası'nı kazanan ve yeni tatile çıkan Feghouli'nin form tutması Eylül ayını bulacak. Cezayirli yıldızın boşluğunu TFF Süper Kupa ve Süper Lig'in ilk haftalarında Deniz Türüç'ün doldurması planlanıyor.

HERKES DİAGNE'NİN SATIŞINI BEKLİYOR!

2. Başkan Abdurrahim Albayrak aracılığıyla Kayserispor'la temasa geçen Galatasaray, Deniz Türüç'e önereceği bonservis bedeli için Diagne'nin satışını bekliyor. Diagne'den gelecek paranın 3-4 milyon Euro'su Deniz'in transferinde Kayserispor'a önerilecek. Fenerbahçe'nin ağırdan almasıyla Galatasaray bu transfer için girişimlerini hızlandırırken, oyuncunun gönlünde de Aslan yatıyor. Deniz Türüç bu hafta Avusturya'daki kampı ziyaret edecek başkanı Erol Bedir'e "Galatasaray'a gitmek istiyorum" diyecek.

KAYSERISPOR'DA 1.2 milyon Euro kazanan Deniz'e Galatasaaray 1 milyon Euro önermişti. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor. Takımının Eibar'a 5-2 yenildiği maçta görev yapan Deniz, fizik olarak hazır bir görüntü sergiledi ve bir asist yaparak takımına katkı sağladı.

HELİKOPTERLE GELECEKLER!

ÖTE yandan Avusturya kampında medyanın ilgi odağı olan Deniz idman sırasında basın mensuplarının şaka yoluyla söylediği, "Seni helikopterle almaya geleceklermiş" şeklindeki sözlere "Vallahi benden çok şey biliyorsunuz" cevabını verdi.

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Deniz Türüç, Galatasaray'ı istiyor
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