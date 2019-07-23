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'un rakibi Salzburg

İstikbal Mobilya , yurt dışı kamp etabındaki ikinci maçında bugün FC ile karşı karşıya gelecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 11:34
Kayserispor'un rakibi Salzburg

İstikbal Mobilya Kayserispor, SD Eibar ile yaptığı hazırlık maçı sonrasında haftaya tek antrenman yaparak başladı.

Avusturya'nın Seefeld bölgesinde kampa devan eden İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü SD Eibar ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kaybetti. Sarı-kırmızılı takım Pazartesi gününü akşam üzeri yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, yurt dışı kamp etabındaki ikinci maçında bugün FC Red Bull Salzburg ile mücadele edecek. Oberhofen am Irrsee Stadyumu'nda oynanacak mücadele, yerel saatle 18.30'da (TSİ 19.30) başlayacak.

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Kayserispor'un rakibi Salzburg
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