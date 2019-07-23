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Lecce'nin aşkı bitmiyor

İtalyan kulübünün sportif direktörü Meluso, 34 yaşındaki golcü için 2 Eylül’e kadar çaba göstereceklerini söyledi

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Lecce'nin Burak Yılmaz aşkı bitmiyor

İtalya Serie A'nın yeni ekibi Lecce, Beşiktaş'ın golcüsünün peşini bırakmıyor. Siyah-beyazlı yönetimin 'satmayacağız' dediği Burak Yılmaz sessizliğini korurken, Lecce, 34 yaşındaki santrfora 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önermişti. Dün de Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso, "Burak Yılmaz transferdeki önceliklerimizden biri. Onu alabilmek için 2 Eylül'e kadar vaktimiz var. Eğer başaramazsak alternatif çözümlerimiz hazır" dedi.

VITOR HUGO PALMEİRAS'A TRANSFER OLDU

Beşiktaş'ın Vitor Hugo transferinde kiralık olarak anlaştığı Fiorentina, Palmeiras'ın araya girip 5.5 milyon Euro bonservis teklif etmesiyle oyuncuyu bu kulübe sattı. Eski kulübü Palmeiras'a imza atmak için Brezilya'ya giden 28 yaşındaki stoper, "Güzel bir deneyim oldu" dedi.

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Lecce'nin Burak Yılmaz aşkı bitmiyor
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