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haberleri! Falcao transferiyle ilgili flaş açıklama

'ın kadrosuna katmak istediği 'nun transferinde gelişmesi... Monaco'da forma giyen golcü futbolcunun sarı kırmızılı takıma transferi için ile birlikte çalışan Menajer , Falcao'daki son durumla ilgili bomba açıklamalar yaptı... İşte Ahmet Bulut'un Galatasaray'ın Falca transferiyle ilgili açıklamaları...

Giriş Tarihi: 23.7.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 16:19
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Falcao transferiyle ilgili flaş açıklama

Galatasaray'ın Monaco'dan Radamel Falcao tranferinde ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Falcao transferiyle ilgili flaş açıklama
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