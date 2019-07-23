Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Falcao transferiyle ilgili flaş açıklama

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao'nun transferinde son dakika gelişmesi... Monaco'da forma giyen golcü futbolcunun sarı kırmızılı takıma transferi için Jorge Mendes ile birlikte çalışan Menajer Ahmet Bulut, Falcao'daki son durumla ilgili bomba açıklamalar yaptı... İşte Ahmet Bulut'un Galatasaray'ın Falca transferiyle ilgili açıklamaları...
Giriş Tarihi: 23.7.2019 16:10Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 16:19
Galatasaray'ın Monaco'dan Radamel Falcao tranferinde Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, A Spor'a açıklamalarda bulundu.