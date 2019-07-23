Trabzonspor sessiz başladı

TRABZONSPOR, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında dün Macaristan ikinci lig ekibi Szombathelyi Haladas ile karşılaştı. 0-0 sona eren mücadelede teknik direktör Ünal Karaman genç ağırlıklı bir 11 ile sahaya çıktı.
Yeni transferler Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Doğan Erdoğan ve Andjusic bu karşılaşmayla birlikte ilk kez bordo-mavili formayı giydi. Kampa 1461 Trabzon'dan gelen 20 yaşındaki sağ bek Serkan Asan,
soğukkanlılığı ve enerjisi ile maçın en dikkat çekici ismiydi. Avdijaj
ise adapte olmakta zorlandı ancak topla buluştuğu iki pozisyonda yüksek kapasitesini gösterdi.