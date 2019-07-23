Trabzonspor sessiz başladı

BUGÜN NELER OLDU

TRABZONSPOR, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında dün Macaristan ikinci lig ekibi Szombathelyi Haladas ile karşılaştı. 0-0 sona eren mücadelede teknik direktörYeni transferler Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Doğan Erdoğan ve Andjusic bu karşılaşmayla birlikte ilk kez bordo-mavili formayı giydi.soğukkanlılığı ve enerjisi ile maçın en dikkat çekici ismiydi.ise adapte olmakta zorlandı ancak topla buluştuğu iki pozisyonda yüksek kapasitesini gösterdi.