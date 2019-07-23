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sessiz başladı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019
Trabzonspor sessiz başladı
TRABZONSPOR, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında dün Macaristan ikinci lig ekibi Szombathelyi Haladas ile karşılaştı. 0-0 sona eren mücadelede teknik direktör Ünal Karaman genç ağırlıklı bir 11 ile sahaya çıktı. Yeni transferler Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Doğan Erdoğan ve Andjusic bu karşılaşmayla birlikte ilk kez bordo-mavili formayı giydi. Kampa 1461 Trabzon'dan gelen 20 yaşındaki sağ bek Serkan Asan, soğukkanlılığı ve enerjisi ile maçın en dikkat çekici ismiydi. Avdijaj ise adapte olmakta zorlandı ancak topla buluştuğu iki pozisyonda yüksek kapasitesini gösterdi.
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Trabzonspor sessiz başladı
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