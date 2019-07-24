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Inter maçı ne zaman? Uluslararası Şampiyonlar Kupası Juventus Inter saat kaçta, hangi kanalda?

İtalyan devleri ile Inter Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında bir araya geliyor. İtalya Serie A liginin yıldız kulüplerinin bu heyecanlı ve bir o kadar da zorlu geçecek olan karşılaşmasına dahil olmak ve izlemek isteyenler Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını arıyor. Peki, Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maça ilişkin tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 24.7.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 10:11
Juventus Inter maçı ne zaman? Uluslararası Şampiyonlar Kupası Juventus Inter saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında iki İtalyan devi, ile Inter karşı karşıya geliyor. İtalya Serie A Ligi'nin efsaneleşmiş iki takımın zorlu mücadelesine sahne olacak maçın heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler, Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorularla arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Ululslararası Şampiyonlar Kupası maçlarına ilişkin en güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm detaylar...

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Juventus Inter maçı ne zaman? Uluslararası Şampiyonlar Kupası Juventus Inter saat kaçta, hangi kanalda?
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