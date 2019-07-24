Juventus Inter maçı ne zaman? Uluslararası Şampiyonlar Kupası Juventus Inter saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında iki İtalyan devi, Juventus ile Inter karşı karşıya geliyor. İtalya Serie A Ligi'nin efsaneleşmiş iki takımın zorlu mücadelesine sahne olacak maçın heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler, Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorularla arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Ululslararası Şampiyonlar Kupası maçlarına ilişkin en güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm detaylar...