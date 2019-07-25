CANLI | Yeni Malatyaspor - Olimpija

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Sloven ekibi Olimpija ile karşı karşıya geliyor.

20.00'de başlayacak ve Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Rui Tavares ve Bruno Rodrigues yapacak.

Müsabaka A Spor ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Fatih Aydın, Murat Yıldırım, Bifouma, Hadebe, Jahovic, Donald, Fofana, Chabeke, Erkan Kaş, Arturo Mina

Olimpija: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Tomic, Suljic, Brkic, Vukusic, Cekici

Sergen Yalçnı: "Tur atlamak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, dün yaptığı açıklamada rakiplerinin Slovenya'nın en iyi takımlarından birisi olduğunu ve onlara saygı duyduklarını söyledi.

"Düşüncemiz bu turda iyi bir mücadelemiz olursa, geçebilirsek bundan sonraki tura yeni katılan oyuncularımızla beraber hem fiziki hem oyunsal anlamda çok daha hazır bir Malatyaspor olabilir diye düşünüyorum." diyen Yalçın sözlerine şu şekilde devam etti: "Çünkü daha takıma katılacak oyuncular da var. Şu anda onların hazırlıklarını yapıyoruz yönetimle başkanla. O yüzden bu maç bizim için de değerli. Sonucunu kestirmek zor ama Yeni Malatyaspor olarak iyi başlamak istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz. UEFA Kupası'nda da bir hedefimiz var. Daha önce de söylediğim gibi grup aşamasına kalabilirsek bizim için ciddi bir başarı olacak diye düşünüyorum."