Radamel Falcao, Galatasaray'a doğru

Santrfor bölgesi için gündemine Radamel Falcao'yu alan Galatasaray, bu transferi bonservis ödemeden sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor. Monaco'nun, Portekiz'deki kamp kadrosuna almadığı oyuncuya 3 yıllık imza attırmak isteyen sarı-kırmızılılar, yıllık 6 milyon Euro olan maaş yükünün büyük bölümünü sponsor desteği ile ödemek için de çalışmalarını sürdürüyor. Taraftar ise büyük bir sabırsızlıkla Kolombiyalı forvetin açıklanmasını bekliyor.

MİAMİ'DE TÜRK BAKLAVASI YEDİLER

Eski yöneticisi Ural Aküzüm'ün Falcao fotoğraflarından yaptığı kolaja, "Bir cisim yaklaşıyor" notunu düşmesi sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı. Radamel Falcao'nun yakın arkadaşı olan ve birlikte tatil yaptığı Dani Semerano, yıldız futbolcunun yeni adresi ile ilgili sorulara "Transfer hakkında bir fikrim yok ama Falcao, Türkiye'yi çok seviyor. Kolombiyalılar, Türkleri sever" cevabını verdi. Golcü futbolcu, son olarak ailesiyle Miami'de bulunan Nusret'e giderken, Türk yemeklerinin tadına baktı. Burada çalışan Türk personelin ilgisiyle karşılaşan oyuncunun eşi yemek sunumlarını ve baklava şovunu sosyal medya hesabından paylaştı.

PORTEKİZLİLERE GÖRE G.SARAY'DA

PORTEKIZ'DE yayımlanan Record gazetesi Falcao'nun Galatasaray'a transfer olacağını, bu transferin Silva operasyonundan bağımsız gerçekleşeceğini yazdı. Monaco'ya transferi an meselesi olan Silva dizindeki tendon problemi nedeniyle sağlık kontrolünü geçemedi. Oyuncunun yıllık ücreti ve menajer Mendes'in komisyonu konusunda da sıkıntı var. İtalyan cephesi de yaşanan bu kaosa rağmen Silva'nın Monaco'ya imza atacağına ve Falcao'nun G.Saray'a geleceğine emin.

Radamel Falcao / ARTILAR-EKSİLER

Kolombiya AS gazetesi, Falcao'nun Galatasaray'a transferini yorumladı. Oyuncunun Türkiye'ye gitmesi halinde oluşacak artıları ve eksileri yazdı.

ARTILAR

Tutkulu taraftar ile oluşacak bağ.

Terim'in oyunu, onunla gol yollarında zorlanmaz.

Şampiyonlar Ligi faktörü.

EKSİLER

Türkiye'deki sert oyun.

Türkiye'nin en büyük 5 lig arasında olmaması

FALCAO İÇİN İLK RESMİ AÇIKLAMA

KOLOMBIYALI golcü için ilk kez resmi ağızdan bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurahim Albayrak, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Diagne'yi satmak. Oyuncuya Avrupa'dan da teklifler var. Masamızda şu anda Diagne için 8 teklif bulunuyor. Radamel Falcao ile temasımız var. Ancak henüz bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.