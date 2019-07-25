Trabzonspor'da forvet fırtınası: Emmanuel Adebayor & Patrik Schick

Trabzonspor'da forvet belirsizliği ortadan kalkmak üzere. Bordo-mavili takım Roma'nın Çek golcüsü Patrik Schick'i kiralamak için kulübü ve oyuncuyla yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

23 yaşında olan ve piyasa değeri 15 milyon Euro'yu bulan Schick'in kiralanması durumunda forvete bir takviye daha yapmayı düşünen bordo-mavililer, Başakşehir'le sözleşmesi biten 35 yaşındaki Emmanuel Adebayor ile yapılan görüşmelerde de sona geldi.

Trabzonspor'un her iki oyuncuyla ilgili gelişmeleri bugün sonuçlandırması bekleniyor. Çek Milli Takımı'nda da oynayan Schick geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 32 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Adebayor ise Başakşehir'le 3 sezonda 76 maça çıkıp, 28 gol kaydetti.