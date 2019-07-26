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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 sezonu hazırlık maçları)

İspanya La Liga’nın son şampiyonu dev takım , Japonya profesyonel futbol takımı ile yeşil sahada buluşmaya hazırlanıyor. Bu keyifli karşılaşmayı seyretmek isteyen fıtbolseverler ise arama motorlarında Barcelona Vissel Kobe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını merak ederek yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki Barcelona Vissel Kobe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın önemli bilgileri…

Giriş Tarihi: 26.7.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 12:16
Barcelona Vissel Kobe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 sezonu hazırlık maçları)

Dünya futbol devi kulüplerinden 2019-2020 futbol sezonu hazırlık maçları kapsamında J1 Legue takımların ile karşılşacak. La Liga'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğa adını yazdıran Barça, Japon rakibi karşısında kazanmak ve eksiklerini tespit etmek için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu keyifli karşılaşmayı takip etmek ve dünya yıldızlarının büyüleyici futboluna yeniden şahit olmak isteyenler, Barcelona Vissel Kobe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki Barcelona Vissel Kobe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm detaylar…

BARCELONA VISSEL KOBE MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona'nın Vissel Kobe ile yapacağı hazırlık karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Barcelona Vissel Kobe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 sezonu hazırlık maçları)
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