Beşiktaş stoperini buldu: Martins İndi

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği sol stoper için Stoke City'de forma giyen Bruno Martins İndi gündemde. 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle giden Beşiktaş, oyuncuya 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Championship'te forma giymek istemeyen Hollandalı milli futbolcu, Kartal'ın teklifine sıcak bakıyor. İngiliz ekibiyle pazarlıklara başlayan yönetim de bu transferi bitirmek için yoğun çaba içerisinde. Hem sol stoper hem de sol bek oynayabilen İndi'nin takıma katılması halinde iki bölgede de kullanılabileceği kaydedildi. Geçen sezon 41 resmi maça çıkan Hollandalı oyuncu 1 gole imza attı.

"DORUKHAN İÇİN UÇUK TEKLİFİ DÜŞÜNÜRÜZ"

Beşiktaş A Takım Sorumlusu Ahmet Kavalcı, Avusturya kampında basına açıklamalarda bulundu. Kavalcı, Burak ve Dorukhan'ı kesinlikle bırakmayacaklarını belirterek, "İkisi de takımın önemli parçaları. Ancak Dorukhan için uçuk bir teklif gelirse o zaman transferini düşünürüz ve hocaya sorarız. Transferde çalışmalarımız devam ediyor. Stoper, sol bek ve sağ bek alacağız. Bu transferleri kampa yetiştireceğiz" dedi.

'Visca ile kıyaslamayın'?

BEŞİKTAŞ'IN yeni transferi Tyler Boyd dün basının karşısına çıktı. ABD'li oyuncu, "Farklı seçeneklerim olmasına rağmen Beşiktaş ile anlaştım. Harika ve çok büyük bir kulübe geldim" dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Başakşehir'deki sisteminde Visca'nın önemli rol aldığının hatırlatılması üzerine Boyd, "Başka bir oyuncu ile karşılaştırılmak istemiyorum. Kendi kalitem ve bir stilim var" diye konuştu. Kanatlarda görev almayı sevdiğini anlatan ABD'li futbolcu, "Özelliklerim birebirde adam geçmek, asist yapmak ve gol atmak. Bunları yapmak için çalışırım" diye konuştu.