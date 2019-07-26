Emre Belözoğlu: Vedat Muriqi'nin tek rakibi Burak Yılmaz

"Kaybetmekten korkan değil, kazanmaktan keyif alan bir takım oluşturmak istiyoruz"

"Vedat Muriqi, Burak Yılmaz'la beraber Türkiye'nin en iyi iki forveti diyebilirim"

"Vedat Muriqi, Burak Yılmaz'la beraber Türkiye'nin en iyi iki forveti diyebilirim" "Fenerbahçe'ye yeniden şampiyonluk yaşamak için geldim, görevim saha içinde"

Dört yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu kamptan transfere, Milli Takım'dan, fikstüre kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. 38 yaşındaki kaptan, takımın yeni golcüsü Vedat Muriqi için Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un, "Türkiye'nin en iyi forvet oyuncusu" sözlerini yorumladı. Emre, "Diğer forvet arkadaşlarıma haksızlık etmek istemem ama Burak Yılmaz ile birlikte ülkenin en iyi iki forvetinden biri olduğunu düşünüyorum. Bizim takımımızda Vedat gibi bir oyuncunun olması beni çok mutlu ve ekstra motive ediyor" diye konuştu.

BEKLENTİNİN ALTINDA KALAN İSİMLER OLDU

'Kaybetmekten korkan değil, kazanmaktan keyif alan bir takım' oluşturmak istediklerini belirten tecrübeli kaptan, "Geçen sene kendini Fenerbahçeli hisseden herkes için zor bir seneydi. Bizim gönlümüzde de Fenerbahçe bu ülkenin en büyük takımı. Sahaya çıkan her oyuncu inşallah bu sene bunu hissedecektir. Geçen sene belki kendi performansının altında kalmış oyuncularımızı inşallah bu sene daha yukarıya çekeceğiz. Bunların başında Alper, Tolgay, Serdar Aziz ve Sadık gibi isimler var" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK KONUŞMAYI SEVMİYORUM ANCAK…

Transfer olduğunda 'Takıma ağabeylik yapacak, farklı bir konumda olacak' denilen Emre bu durumu şöyle değerlendirdi: "Ben saha içinde Fenerbahçe takımına elimden geldiğince hizmet etmeye çalışacağım. Futbolculuk dışında bir görevim yok. Fenerbahçe'de şampiyonluk ışığını fazlasıyla görüyorum. Sonuçta Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir artık ligimizin domino taşları. Hiçbir röportajımda büyük konuşmadım, büyük konuşmayı da doğru görmüyorum ama işini iyi, disiplinli yapan ve inanan herkesin günün sonunda başarılı olacağına inanmışımdır. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geri döndüm."

Fikstür değil kamp önemli

İyi fikstür, kötü fikstürden ziyade iyi takım, kötü takım, iyi hazırlanmış, kötü hazırlanmış takım vardır. Benim için tek bir gerçek var, iyi bir hazırlık kampı geçirip, kendi sahamızda seyircimiz önünde çıkacağımız Gazişehir maçına fizik ve mental olarak en iyi şekilde hazırlanmak

F.Bahçe camiası Eljif'in yanında

Eljif Elmas'ın başarılı olacağına inanıyorum. Daha zor ve sistemli bir lige gitti. Fenerbahçe'de oynamak çok zordur ama Napoli'de Serie A'da oynamak da zordur. Futbolcu böylesi üst seviye liglerde oynarken hayatının her saatini programlaması gerekiyor. Onun başarısı için dua edeceğiz. Başarısını bir mutluluk aracı olarak görecektir tüm Fenerbahçe camiası.

Abdullah Avcı başarılı olsun

Başakşehir'de kader birliği yaptığım herkesin bende çok farklı yeri var. Fenerbahçe'ye dönmemdeki paylarını, bana kattıklarını unutmayacağım. Benim gözümde Başakşehir, yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. İnşallah biz şampiyon oluruz ama Abdullah Hoca'nın da yeni yerinde başarılı olmasını gerçekten çok isterim.

Şenol Hoca beni hep onore etti

Milli Takım benim için bugün bıraktım, yarın gelemem diyebileceğim bir yer değil. Avrupa Şampiyonası'na giderken Milli Takım'da olmak isterim ama bu tamamen hocanın takdiridir. Hoca da sağ olsun her gördüğünde bizi onore ediyor. 38 yaşında çağırdı... Bundan sonra çağırırsa da elimizden geleni yaparız. Çağırmazsa da Milli Takımımız'ın başarısı için dua ederiz.