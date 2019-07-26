Joef de Souza tatil için gelmiş

Al Ahli'de forma giyen ve adı G.Saray ile anılan F.Bahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın, dün sabah sosyal medya hesabından yaptığı 'Viyana-İstanbul' paylaşımı büyük heyecana neden oldu.

Hem sarı-kırmızılı hem de sarı-lacivertli taraftarlar, "Bize mi geliyor?" tartışmasına başladı. Ancak uçak İstanbul'a indiğinde gerçek de ortaya çıktı. De Souza, Avusturya'da kamp yapan takımının Cidde'ye devam ettiğini, kendisinin ise üç günlük tatil için İstanbul'da kalacağını söyledi.

Brezilyalı orta saha, "Burası benim ikinci evim, yeniden burada olmaktan mutluyum" dedi. Tecrübeli futbolcu, kendisiyle birlikte İstanbul'a gelen ailesine Suudi Arabistan vizesi alacağını da belirtti. Josef Souza, Türkiye'den transfer teklifleri geldiğini dile getirirken Galatasaray'la ile ilgili soruya ise "Bunun için bir şey söyleyemem. Çünkü şu an böyle bir durum yok" cevabını verdi.

Samatta: Genk'te esir değilim!

GALATASARAY'IN gündemindeki bir diğer golcü Samatta, Belçika basınına konuştu. Tanzanyalı forvet, "Transfer iddiaları hakkında konuşmak istemiyorum. Benim işim futbol oynamak. Menajerim iddiaları biliyor. Somut bir teklif gelirse bunu değerlendiririz. Genk bir hapishane değil ve ben burada esir değilim... Burası benim ailem, birlikte şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Burada mutlu olduğum sürece sorun yok" şeklinde konuştu.