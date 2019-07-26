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’ten ve Nuri Fatih’e yakın takip

’un UEFA Avrupa Liginde Malatya’da oynadığı Olimpija Ljubljana karşılaşmasını tribünden takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü ’in sarı-kırmızılıların genç yetenekleri ve oyuna sonradan giren ile ilgili notlar aldığı belirtildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 11:55
Şenol Güneş’ten Berk Yıldız ve Nuri Fatih’e yakın takip

Malatya'da oynanan ve 2-2 sonuçlanan Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana karşılaşmasını tribünden takip eden Şenol Güneş'in Sergen Yalçın'dan takımın genç oyuncularıyla ilgili bilgiler aldığı ifade edildi.

Özellikle genç orta saha oyuncuları Berk Yıldız ve Nuri Fatih Aydın'ı izlediği belirtilen Güneş'in iki oyuncuyla ilgili bazı notlar aldığı öğrenildi.
Güneş ayrıca maçın devre arasında Beşiktaş transfer edilen Gökhan Töre ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Güneş'in Töre'ye son durumunu sorduğu ve yeni bir başlangıç için Yeni Malatyaspor'un iyi bir fırsat olduğunu futbolcuya ilettiği öğrenildi.

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Şenol Güneş’ten Berk Yıldız ve Nuri Fatih’e yakın takip
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