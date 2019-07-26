Son dakika haberi: Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş açıklama

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen ve daha sonra Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, Türkiye'ye dönüşü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avusturya'da Galatasaray'dan eski hocası olan ve şu anda İtalya Ligi ekiplerinden Udinese'yi çalıştıran Igor Tudor ile bir araya gelen yıldız golcü, hakkında çıkan Fenerbahçe'ye transfer olacak iddialarına açıklık getirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük kulüpler olduğunu belirten Gomis, eski hocası Fatih Terim'den de övgü dolu sözlerle bahsetti.

İşte, Bafetimbi Gomis'in son dakika açıklamalarından öne çıkan transfer detayı;