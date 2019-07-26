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Son dakika haberi: 'ın eski golcüsü Bafetimbi 'ten 'ye transferi hakkında flaş açıklama

Türkiye'de oynadığı dönemde sarı kırmızılı taraftarların gönlünde adeta taht kuran ve daha sonra Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi , flaş açıklamalarda bulundu. Avusturya kampı sırasında eski hocası olan ve şu anda Udinese'yi çalıştıran Igor Tudor ile bir araya gelen Gomis, 'ye transferi hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Tüm Türk takımlarını desteklediğini belirten Gomis, Fatih Terim'den ise övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte, Bafetimbi Gomis'in yaptığı son dakika açıklamasından öne çıkan satır başları...

Giriş Tarihi: 26.7.2019 08:39 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 08:39
Son dakika haberi: Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş açıklama

Bir dönem ülkemizde forması giyen ve daha sonra Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi , Türkiye'ye dönüşü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avusturya'da Galatasaray'dan eski hocası olan ve şu anda İtalya Ligi ekiplerinden Udinese'yi çalıştıran Igor Tudor ile bir araya gelen yıldız golcü, hakkında çıkan 'ye transfer olacak iddialarına açıklık getirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük kulüpler olduğunu belirten Gomis, eski hocası Fatih Terim'den de övgü dolu sözlerle bahsetti.

İşte, Bafetimbi Gomis'in son dakika açıklamalarından öne çıkan transfer detayı;

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe'ye transferi hakkında flaş açıklama
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