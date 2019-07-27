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, Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi elinde olan Brezilyalı savunmacı dos Santos ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 15:41
Beşiktaş, Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, dün akşam İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrollerinden geçirdiği Douglas Pereira dos Santos ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Bonservisi elinde olan Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık mukavele yapan siyah-beyazlılar, resmi siteden şu açıklamayı yaptı:

"Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

SÜPER LİG'DE 32 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan kiralanan ve Sivasspor forması ile ligde mücadele eden 28 yaşındaki savunma oyuncusu, Süper Lig'de 32 maçta forma giydi. Barcelona ile de sözleşmesi biten ve mukavelesi elinde olan Dogulas, geçen sezon süre aldığı bu maçlarda 3 gol 7 de asistle takımına katkı sağladı.

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Beşiktaş, Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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