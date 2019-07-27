Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş Eibar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında , La Liga ekiplerinden ile karşı karşıya geliyor. hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılar Eibar karşısında eksiklerini tespit ederek yeni sezona hazır şekilde girmeyi hedefliyor. Bu keyifli maçı izlemek ve heyecana dahil olmak isteyen sporseverler Beşiktaş Eibar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? gibi sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Beşiktaş Eibar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.7.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 15:59
Beşiktaş Eibar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Eibar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN