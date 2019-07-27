Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, La Liga ekiplerinden Eibar ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılar Eibar karşısında eksiklerini tespit ederek yeni sezona hazır şekilde girmeyi hedefliyor. Bu keyifli maçı izlemek ve heyecana dahil olmak isteyen sporseverler Beşiktaş Eibar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? gibi sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Beşiktaş Eibar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 27.7.2019 15:30Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 15:59