Denizlispor'da Rodallega rüzgarı

Yeşil-siyahlıların Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü hazırlık karşılaşmalarında oynadığı futbol ve attığı gollerle yeni sezon öncesi çok olumlu sinyaller verdi. İlk olarak 1'inci Lig temsilcisi Altay'la karşılaşan Denizlispor mücadeleyi 3-1 kazanırken, Rodallega yeşil-siyahlı formayla siftah yaptı.

Ardından yine 1'inci Lig takımı Eskişehirspor'la karşı karşıya gelen Denizlispor, 33 yaşındaki yıldızının 2 golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Uyum sorunu çabuk atlatan ve takımın en hırslı futbolcularından olan Rodallega şimdiden kalitesini konuşturmaya başladı. Teknik direktör Yücel İldiz'in bu sezon en büyük kozu olacak Kolombiyalı Süper Lig'de Akhisarspor ve Trabzonspor formalarıyla 122 maça çıkıp 49 gol atmayı başardı.

