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Maçlarda süre alamamasına İnstagram’daki fotoğraflarını kaldırarak tepki gösteren ’na taraftar destek verdi. Sosyal medyada ve sürekli oynattığı ağır bir şekilde eleştirildi.

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Ersun Yanal'a Ferdi Kadıoğlu isyanı

F.BAHÇE'NIN genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Wolfsburg ile oynanan hazırlık maçında asıl mevkisi forvet arkası olmasına rağmen, son 20 dakikada sağ bekte görevlendirilmiş, Hertha Berlin karşılaşmasında ise hiç süre alamamıştı.

9 yaşındaki futbolcu da teknik heyetin kararına Instagram hesabındaki F.Bahçe fotoğraflarını kaldırarak tepki göstermişti. Ferdi'nin bu tepkisi sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Taraftarların büyük bir çoğunluğu Ersun Yanal'ın Ferdi dururken sürekli Alper'i oynatmasını eleştirirken bazıları ise oyuncunun Fenerbahçe fotoğraflarını kaldırarak haklıyken haksız duruma düştüğünü dile getirdiler.

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Ersun Yanal'a Ferdi Kadıoğlu isyanı
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