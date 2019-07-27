Transferde tanıdık yüzler: Bumerang

Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri bir yandan da transfer çalışmalarına son hız devam ediyorlar. Sürpriz isimlerin kadrolara katıldığı ligimizde yakından tanıdığımız oyuncuları da tekrardan göreceğiz.

7 Haziran'da başlayan yaz transfer döneminde şu ana kadar beş futbolcu daha önce ülkeden ayrılmasına rağmen Türkiye'ye geri döndü. Fenerbahçe'den İtalya'ya giden Salih Uçan, Alanyaspor'la anlaşırken, Türkiye'de çok sayıda kulüpte forma giyen El Kabir, İsveç macerasından sonra Çaykur Rizespor'a imza attı. Jimmy Durmaz Fransa'dan, Ryan Babel ise İngiltere'den sonra Galatasaray ile yeniden Süper Lig'e dönüş yaptı. Bursaspor'da yıldızı parlayan Aziz Behich ise Hollanda'da PSV Eindhoven forması giydikten sonra Medipol Başakşehir ile 2022'ye kadar kontrat yaptı. Bu oyuncularla birlikte Süper Lig'den ayrılıp, sonrasında geri dönenlerin sayısı ise son beş sezonda 33'e çıktı.

EN HIZLISI CANER ERKİN

Bu futbolcular ortalama 658 gün ülke dışında kalıp geri dönerken en hızlı dönüşü 2016-17 sezonunda 61 günle İnter'den (İtalya) Türkiye'ye dönen Caner Erkin yaptı. Öte yandan 2018-19 sezonunda 5, 2017-18 ve 2016-17 sezonlarında ise 8'er futbolcu tekrardan Süper Lig'i tercih etti.

BİR GÖRÜŞ - MURAT ÖZBOSTAN: Para için geri dönüyorlar

BU oyuncuların ligimize dönmelerinin bir kere en büyük nedeni para! Türkiye'de yıllardır kulüpler çok iyi paralar veriyorlar. Bunca borca rağmen bu devam ediyor. Zaten başarılı olsalar, Süper Lig'e gelmezler. Şu transfer dönemi bir kez daha gösterdi ki kulüplerimizin doğru dürüst transfer listeleri bile yok. Bakıyorsunuz hep aynı isimler. Çünkü hazır yemeyi seviyorlar. Uğraşmaya gerek yok. Şu vardı, bu vardı deyip hemen iletişime geçip imza attırıyorlar. Düşünsenize, futbolu unutan Emre Mor, Galatasaray ile görüşüyor ve bir de 3 milyon Euro istiyor. Babel, Beşiktaş'ta zirve yaptı, gitti-geldi. Niye geldi? 3 yılda 7.5 milyon Euro alacağı için. 1 milyon Euro versen adam gelir mi? Ben özellikle yerli ve genç futbolcuların gidip tekrar ligimize geri dönmelerine üzülüyorum. Arda Turan, Atınç, Salih... Dönmek yerine keşke bir Tugay Kerimoğlu gibi yıllarca yurt dışında kalsalar ve ülkemizi temsil etseler. Çok giden olur çok da geri dönen. Bu tabloya daha çok isimler eklenir, bu yönetimler varken kulüplerde...