Trezeguet'yi götürdü, şimdi sıra Mbaye Diagne'de

DIAGNE'YI satarak 6 numara, Deniz Türüç ve forvet transferine kaynak yaratmayı planlayan Galatasaray'ın gözü yetki verdiği menajer William D'Avila'da. Oyuncusu Trezeguet'nin Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transferi ile uğraşan D'Avila, bu transferi 10 milyon Euro+bonusa bitirdi ve artık tüm mesaisini Diagne için harcayacak. Senegalli forvet için Suudi Arabistan ve İngiltere pazarından teklifler getirmeye çalışacak olan menajer D'Avila'ya Galatasaray yönetimi bonservis beklentisi olarak 13 milyon Euro'yu işaret etti.

Ünlü menajer William D'Avila, Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet'yi 10 milyon Euro'ya İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya götürdü. Bu transfer İstanbul ekibinin kasasını doldurdu.

'Teklif varsa söyleyin'

G.SARAY'IN Brezilyalı sağ beki Mariano, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedeflediklerini söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, "Avrupa'da da mücadele edeceğimiz için geniş bir kadro kurmamız gerekiyor" dedi. Transfer döneminde herhangi bir teklif almadığını da ifade eden Mariano, "İspanya liginden herhangi bir teklif almadım ama size öyle bir teklif geldiyse bana söyleyebilirsiniz (gülerek)" ifadesini kullandı.