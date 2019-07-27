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transferinde fark 5 milyon Euro

Fransız ön libero için ’nin önerdiği rakamın iki katını istedi. Sarı lacivertlinin kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki futbolcu yüksek bonservis engeline takıldı. Damien Comolli, 10 milyon Euro talep eden St. Etienne’li yetkilileri ikna etmeye çalışıyor.

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Yann M'Vila transferinde fark 5 milyon Euro

Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasından sonra ön libero bölgesi arayışında olan Fenerbahçe, M'Vila için Saint-Etienne kulübünün kapısını çaldı. Sportif direktör Damien Comolli'nin yürüttüğü operasyon için Fenerbahçe, net 1.6 milyon Euro kazanan Fransız futbolcuya 4 yıllık kontrat ve 2.8 milyon Euro teklif etti.

ncak Saint-Etienne'in oyuncu için 10 milyon Euro bonservis bedelinde ısrarcı olduğu belirtildi. Fenerbahçe ise bonservis için 5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayacak. 2004-05 ve 2008-10 tarihleri arasında Saint-Etienne'deki transfer operasyonlarını yöneten Comolli'nin bonservis rakamındaki indirim için bastırdığı gelen haberler arasında.

Geçen sezon Fransa Ligi'nde 37 maçta forma giyen M'Vila 2010-12 yılları arasında 22 kez Fransız Milli Takım formasını giymişti.

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Yann M'Vila transferinde fark 5 milyon Euro
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