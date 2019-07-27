Yann M'Vila transferinde fark 5 milyon Euro

Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasından sonra ön libero bölgesi arayışında olan Fenerbahçe, M'Vila için Saint-Etienne kulübünün kapısını çaldı. Sportif direktör Damien Comolli'nin yürüttüğü operasyon için Fenerbahçe, net 1.6 milyon Euro kazanan Fransız futbolcuya 4 yıllık kontrat ve 2.8 milyon Euro teklif etti.

ncak Saint-Etienne'in oyuncu için 10 milyon Euro bonservis bedelinde ısrarcı olduğu belirtildi. Fenerbahçe ise bonservis için 5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayacak. 2004-05 ve 2008-10 tarihleri arasında Saint-Etienne'deki transfer operasyonlarını yöneten Comolli'nin bonservis rakamındaki indirim için bastırdığı gelen haberler arasında.

Geçen sezon Fransa Ligi'nde 37 maçta forma giyen M'Vila 2010-12 yılları arasında 22 kez Fransız Milli Takım formasını giymişti.