303 milyon Euro‘luk fiyasko

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Transferın yıldızı Real Madrid New York'ta dağıldı... Eden Hazard ve Jovic gibi isimlereharcayan eflatunbeyazlılar,Daha ilk yarım saatte 4-0 geriye düşen, devreyi 5-0 yenik kapatan Real Madrid, skor 7-1 olduktan sonra bulduğu iki golle ancak farkı azaltabildi.Atletico'nun 120 milyon Euro'ya aldığı 19'luk yıldızı Joao Felix de golle buluşurkenJovic'in sakatlığı ise bir başka yıkımdı. Teknik direktör Zidane takımından endişe duymadığını ama skorun yaralayıcı olduğunu belirterek,dedi ve skoru unutup yeni bir sayfa açmaları gerektiğini söyledi.