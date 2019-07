Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı ve Jose Sosa açıklaması

Trabzonspor'un 52'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak' organizasyonu, Sütlüce Sahili'nde yapılan meşale şöleni ile kutlandı. Kutlamalarda yer alan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Ağaoğlu, her sene İstanbul'da bu organizasyonu gerçekleştirdiklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor taraftarı ile her sene yaptığımız etkinliği, bu sene de büyük bir mutlulukla gerçekleştiriyoruz. Her sene meşaleyi burada ateşliyoruz. İstanbul'da yakarak Trabzon'a gidiyoruz. Yavaş yavaş herkesi camianın içerisine çekmeye çalışıyoruz. Her sene yapılan bir etkinlik. Bu etkinliği düzenleyen gurbetçi gençlere ve İstanbul'daki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Birazdan Haliç'i kırmızıya boyayacağız. Kimse yanlış anlamasın, bu bir şenlik. Taraftarla bütünleşmenin en güzel mesajını veriyoruz. Taraftarlarımızla birlikte biz bize, yan yana. Birlikte olduğumuz zaman çok güzel oluyoruz. Aynı zamanda biraz da tehlikeli oluyoruz. Rakiplere güç gösterisi şeklinde algılanırsa daha gerçekçi olur. Trabzonspor, dünyanın her yerinde taraftarı olan tek kent takımı. Napoli de kent takımı ama İtalya'ya gittiğiniz zaman Trabzonsporlu bulursunuz fakat Türkiye'ye geldiğinizde Napoli taraftarı bulamazsınız. Onun için bu büyük takım taraftar, her şeyin en güzeline layık. Ben burada başkanlık falan yapmıyorum. 'Bu adama biri başkan olduğunu hatırlatsın' diyorlar. Başkan olduğunu iddia eden mi var? Ben bu takımın bir hizmetkarıyım. O sürede hizmet ederken de büyük camiya layık olmaya çalışacağım."

"YAPMIŞ OLDUĞUMUZ TRANSFERİN ÖNCEDEN BİLİNMESİNİ 200 BİN EURO İLE ÖDEDİK"

"Dünyanın hiçbir yerinde transfer böyle yapılmaz. Bu transferin düşmesine hizmet etmekten başka bir anlam ifade etmiyor. Transfer bittiği zaman herkes öğrenir. Medyaya göre 32 forvet transfer yaptık. Nerede, niye gelmediler? Yapmış olduğumuz transferin önceden bilinmesini 200 bin Euro ile ödedik. O kadar garip ki; 'Başkanım yeni sosyal medya hesabı açtım. Ne olur haberi önce bana ver' diyorlar. Bu olay bu kadar basitleşmemeli. Yanlış yapacaksak bırakın ben yapayım. Kimse bize yanlışı yaptırma gayreti içerisine girmesin. Bir transferin 50 detayı var. Uyum ve performans boyutları var. Trabzonspor takımı gol sıkıntısı çeken bir takım değil. Gol yiyoruz, 2,3 gol atıyoruz. Bizde herkes gol atıyor. Forvet konusunda da Trabzonspor bütçesine en uygun, gerçekten hizmet verecek isim olsun. Trabzonspor, kariyeri devam eden, performansı bitmiş oyuncu transferi yapmaz. Orada bile başarılı olamadık. Mikel transferini 24 saat önce paylaşınca 200-300 bin Euro pahalıya mal oldu."

"YUSUF BİZİM EN DEĞERLİMİZ"

"Son 1 haftada Yusuf'a gelmiş teklif yok ama geleceğini söyleyenler var. Orada da kulüp olarak tavrımız ortada. Yusuf bizim en değerlimiz. Benim en değerlimi almak isteyen değerlisini bana verecek. Onun en değerlisi paramı, farklı şey mi bilemiyorum."

"BİZ BUNU BİR BENZİN PARASINA YAPTIK"

"Trabzonspor'da görev yapan herkes futbolcu, malzemecisi, başkanı, teknik heyeti, yönetimi, idari olarak çalışanları, camianın tamamı bu işe ruhunu katarak hizmet ediyor. Bir işe ruhunu verdiğin zaman başarısız olma ihtimali yok. Biz bunu (Keşan motifli formanın tanıtımı) bir benzin parasına yaptık. Bunu yapan bizim 3 arkadaşımız. Dünya genelinde bugün 100 milyonun üzerine çıktı. Twitter'da 13-14 milyon civarında izlendi. Gönlünü ve ruhunu veren 3 kişi başarısı bu. Çünkü son 1 senedir inanılmaz şeyler yapıyorlar. Takım çok güzel. Sosyal medyamız da güzel."

"O SENE HER SENE"

"O sene her sene. Hep birlikte şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Kim daha iyi performans sergilerse, kim daha başarılı olursa, kim yan etkilerden daha az etkilenirse ipi o göğüsleyecek. Trabzonspor her sene zirveye oynar. Bundan sonra da performansını arttırarak devam edecek. Geçen senenin üzerine koyarak devam edeceğiz. Ligi nerede bitireceğimizi sonuna geldiğimiz zaman göreceğiz. Takım futbol oynuyor mu? Bana göre oynuyor. Sürdürülebilir başarının, sürekli zirve yarışında kalmanın tek yolu arkadan gelen gençlerimiz. 52 kişilik kadroya sahibiz. İlave 20'miz var. Trabzonspor'u layık olduğu yere getirmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz."

"SOSA İLE GÖRÜŞMELERİMİZ BAŞLADI"

"Sosa ile görüşmelerimiz başladı. Menajeri ile Avusturya'da görüştük. Diğer oyuncularımızla da sürdürüyoruz. Novak'ın menajeri ile de görüşeceğiz. Bu kadro Trabzon'a hizmet eden bir kadro. Mümkün olduğu kadar kadroyu elimizde tutmaya çalışıyoruz."