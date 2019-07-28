Ersun Yanal talimatı vermişti, Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 4 oyuncu birden...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 46 puanla 6. sırada tamamlayarak büüyk hayal kırıklığı yaşayan ve yeni sezonda benzer sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de transfe çalışmaları teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sürüyor. Eljif Elmas'ın 16 milyon Euro karşılığında Serie A ekibi Napoli'ye gidişiyle aradığı kaynağı bulan sarı lacivertli ekipte geçtiğimiz günlerde Hertha Berlin'le oynanan ve 2-1 mağlup olunan hazırlık maçının ardından Yanal, transfer çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını talep etmişti.