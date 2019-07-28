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talimatı vermişti, 'den dev transfer operasyonu! Tam 4 oyuncu birden...

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör yönetiminde sürdüren 'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satan ve mali olarak eli rahatlayan sarı lacivertli kulüp, 4 oyuncuyu renklerine bağlamak için girişimlerini yoğunlaştırdı.

Giriş Tarihi: 28.7.2019 23:34 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 23:39
Ersun Yanal talimatı vermişti, Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 4 oyuncu birden...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 46 puanla 6. sırada tamamlayarak büüyk hayal kırıklığı yaşayan ve yeni sezonda benzer sıkıntıları yaşamak istemeyen 'de transfe çalışmaları teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda sürüyor. Eljif Elmas'ın 16 milyon Euro karşılığında Serie A ekibi Napoli'ye gidişiyle aradığı kaynağı bulan sarı lacivertli ekipte geçtiğimiz günlerde Hertha Berlin'le oynanan ve 2-1 mağlup olunan hazırlık maçının ardından Yanal, transfer çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını talep etmişti.

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Ersun Yanal talimatı vermişti, Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 4 oyuncu birden...
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