Kayserispor’dan Galatasaray’a Deniz Türüç resti!

NAİNGGOLAN

BUGÜN NELER OLDU

Deniz Türüç için 10 milyon Euro'dan kapıyı açan Kayserispor son olarak 4 milyon Euro'ya düştü.Fenerbahçe'den de teklif alan Deniz Türüç, tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandı ve "G.Saray'a gitmek istiyorum" dedi.Kampın bitiş tarihine kadar anlaşma bekleyen Bedir, aksi durumda Türüç'ün sözleşmesini uzatacak. Kulübü ile bir yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcu, 1.2 milyon Euro kazanıyor.İtalyan Corriere Dello Sport, Inter'in kadroda düşünmediği Nainggolan'ın yeni adresinin Türkiye olabileceğini iddia etti. İtalyanlar'ın, yıldız futbolcunun maaşından kurtulmak istediği için G.Saray'ın kiralık teklifine olumlu baktığını yazan gazete, 'Ninja' lakaplı 31 yaşındaki yıldızın orta sahada Seri'nin iyi bir partneri olacağını ifade etti.