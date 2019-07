3 soru 3 cevap | İskender Günen: Trabzonspor iyi yolda ama eksiklerini görmeli

1- Trabzonspor'un hazırlık maçlarındaki görüntüsünü nasıl buldunuz?

Sezon başı idman programlarının ağır olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Henüz hiçbir takım fiziksel anlamda lige hazır değil. Trabzonspor'u da önce Hoffenheim sonra da Parma maçlarında izledikten sonra yukarıdaki gerçeklerin ışığında değerlendirmek gerekmekte. Her iki maçta da oyunun belirli sürelerinde olumlu görüntüler ortaya çıktı. Rakip alanda ayağa pas yüzdesinin üst düzeyde olması ve de rahatlıkla gol pozisyonu üretme Trabzonspor'un olumlu yönleriydi. Abdulkadir Parmak şu an takımın en hazır oyuncusu... Orta alanda mücadele eden tek isim görünümünde. Top rakibe geçtiğinde ise sorunlar ortaya çıkıyor. Yani rakiple mücadeleye girecek ve topu kazandıktan sonra olumlu kullanacak orta alanda Abdulkadir'den başka bir oyuncu yok. Yan top zaafından başka savunmada da bireysel hatalar öne çıkıyor. Yeni transfer Campi hakkında şu an yorum yapmak doğru değil. Hüseyin ile iki maç birlikte görev aldı. Henüz aralarında uyum yok. Bu arada Yusuf Sarı'nın oynadığı futbolla ilerisi için büyük ümitler verdiği düşüncesindeyim. Dribling özelliği ve çabukluğu ile takıma bu sezon büyük katkı yapacağının işaretlerini verdi. Stili de bana Xherdan Shaqiri'yi andırdı...

2- Üç cephede mücadele etmek için Trabzonspor'un kadrosu yeterli mi?

Tabii ki bu sezon beklentiler fazla. Bu da baskıyı beraberinde getirecektir. Ama geçen sezon genç oyuncuların özellikle büyük maçlardaki performansı bu baskıları kaldırabilecek yetenekte olduklarını ortaya koydu. Eğer gerekli transferler yapılabilirse geçen yıla göre daha farklı ve başarılı bir sezon yaşayacaklarını düşünüyorum. Rodallega'nın gitmesiyle forvette doğan boşluğun da öncelikli doldurulması gerekiyor.

3- Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün isimleri transfer manşetlerinden inmiyor. Bu, iki futbolcuyu nasıl etkiler?

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gerek Trabzonspor, gerekse de Türk futbolu için büyük değerler. Transferde isimlerinin gündemde olması son derece doğal. Ancak sezon içerisinde bu iki oyuncuda düşüşler yaşanabilir her futbolcuda olabileceği gibi... Bunun da transfere bağlanmaması gerektiğinin özellikle altını çiziyorum. Yusuf ve Abdülkadir'in gelişmesi için herkes elini taşın altına koymalı...