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Denizlispor'dan çifte imza: &

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, ve 'i 'ye getirdi. Oscar'ı 1 yıllığına kiralayan yeşil-siyahlılar, Zakarya ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 23:28
Denizlispor'dan çifte imza: Oscar Estupinan & Zakarya Bergdich

Geçtiğimiz gün Bakary Sako transferini açıklayan Yukatel Denizlispor, bugün 2 transfer daha gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı kulüp, 23 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo Estupinan'ı Vitoria Guimaraes'den 1 yıllığına kiraladı.

Kolombiyalı santrafor son olarak Barcelona SC Guayaquil'de oynadı. Denizlispor, Fas asıllı Fransız oyuncu Zakarya Bergdich ile de 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sol bek Bergdich, son olarak Belenenses'de forma giydi.

İmza törenine, Yukatel Denizlispor Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan ve Sportif Direktör Burak Özsaraç katıldı. Futbolcular, Kulüp tesislerinde atılan imzaların ardından Denizli Atatürk Stadyumuna geçerek Kulüp Başkanı Ali Çetin ile bir araya geldi.

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Denizlispor'dan çifte imza: Oscar Estupinan & Zakarya Bergdich
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