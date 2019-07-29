Douglas'tan transfer açıklaması: Her şey para değil

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, Beşiktaş'a geliş süreci hakkında konuştu. İşte 28 yaşındaki Brezilyalının açıklamalarından bölümler: "Ocak'ta Beşiktaş ile sözlü olarak anlaşmıştık. Dönüp geleceğim yer burasıydı. F.Bahçe ile konuşmamız oldu. G.Saray'dan teklif geldi. Başakşehir de devreye girmişti. Ama benim kararım Beşiktaş'tı. Ocak ayında Sivas'tan ayrılma imkânım vardı ancak bazı değerler vardır, verilen sözler gibi. Bu değerler her şeyin, paranın da önündedir. Sözleşmemi tamamladım ve söz verdiğim gibi Beşiktaş'a geldim. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Ben de bunun parçası olmak istiyorum."

Türkiye ile aramda özel bir bağ var

LAKABININ Brezilya'da Douglinhos (Küçük Douglas) olduğunu belirten sağ bek, "Sivas'a geldiğim günden beri, Türk halkının bana ve aileme olan sıcaklıkları Türkiye ile aramda bir bağ oluşturdu. Burada yeniden futbola döndüm. Menajerimle oturup konuştum ve kariyerime kesinlikle Türkiye'de devam etmek istediğimi söyledim. Türkiye ile aramdaki bağ çok özel" dedi.

Gönül'den hodri meydan

BEŞIKTAŞ'IN tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, forma için rekabete gireceği Douglas için "İkimiz de elimizden geleni yapacağız. Beni etkileyen bir durum yok. Takdir hocamızın olacak" dedi. Gönül, takımda 3. kaptanlığa getirilmesi hakkında ise "Gurur verici. Beşiktaş'ı doğru bir şekilde temsil etmeye çalışacağım. Hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta kaptanlık görevini üstlenmek çocuklarıma anlatacağım çok büyük bir anı" ifadelerini kullandı.