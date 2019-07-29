Garry Rodrigues yeni forma numarasını duyurdu

AL İttihad'dan kiralanan Garry Rodrigues, F.Bahçe'de giyeceği forma numarasını açıkladı. Yıldız futbolcu önceki gün Twitter'da, "Bu sezon giyeceğim forma numarasına karar verdim. Sizce hangi numara?" diye sormuştu. 28 yaşındaki futbolcu daha sonra 24 numarayı terleteceğini duyurdu.

ALPER POTUK'TAN ES-ES'E DESTEK

ESKIŞEHIRSPOR altyapısından yetişerek 2013 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Alper Potuk, eski takımına destek vermeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlıların maddi problemleri ortadan kaldırmak için başlattığı '26 saatte 26 bin forma' adlı yardım kampanyasına katılan başarılı orta saha, 100 lira değerindeki formalardan bin adet satın alarak 100 bin lira yardımda bulundu.

BARIŞ ALICI'NIN YENİ ADRESİ Ç.RİZE

ALTINORDU'DAN büyük umutlarla alınmasına rağmen Fenerbahçe'de bir türlü göze giremeyen Barış Alıcı, Çaykur Rizespor'a kiralandı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Yeni Malatyaspor'da geçiren 22 yaşındaki futbolcu için Karadeniz kulübü ile yapılan görüşmelerde anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Çaykur Rizespor'un hocası İsmail Kartal'ın genç oyuncuyu çok istediği biliniyordu.