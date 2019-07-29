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İşte Eibar maçında sakatlanan Roco'nun son durumu

'ın Eibar ile yaptığı maçta sakatlanan 'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 15:15
İşte Eibar maçında sakatlanan Roco'nun son durumu

Avusturya'da kamp çalışmaları yapan Beşiktaş'ın Eibar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Enzo Roco'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Eibar ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden Roco'nun gerçekleştirilen muayenesi ve çekilen MR'ı sonrasında, 26 yaşında oyuncunun bacağında grade 2 kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Şilili futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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İşte Eibar maçında sakatlanan Roco'nun son durumu
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