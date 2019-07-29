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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da kamp yaparak sürdüren ve geçtiğimiz günlerde oynadığı özel maçta Freiburg'a 9-1 yenilerek büyük bir şok yaşayan İstikbal Mobilya , buradaki son karşılaşmasını İtalya'nın takımı ile oynayacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 09:53
Kayserispor - Genoa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu hazırlıklarını yurt dışında sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın son hazırlık maçını oynayacak.

Avusturya kampında 4 hazırlık maçı yapan Sarı-Kırmızılılar yarın İtalyan ekibi Genoa ile oynayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile İtalya ekibi Genoa maçı yarın Brixen Stadyumunda TSİ saati 21.00'de başlayacak. Kayserispor - Genoa maçı Kayserispor'un Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Sarı kırmızılılar, Avusturya kampında Eibar, Red Bull Salzburg ve FC Freiburg (2 kez) ile oynadı ve 3 maçı da mağlup noktaladı.

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Kayserispor - Genoa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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