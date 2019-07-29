Sergen Yalçın ilk 11'i değiştiriyor

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılan sarı-kırmızılılar, geçen hafta sahasında rakibi Olimpija Ljubljana ile oynadığı ilk maçta sahadan 2-2'lik skorla ayrılmıştı. Malatya ekibi ikinci maç için hazırlıklarını sürdürürken, takımın yarın İstanbul'dan Slovenya'ya gideceği belirtildi. Olimpija Ljubljana karşılaşmasının son çalışmasını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapan sarı-kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmazken, Sergen Yalçın'ın ilk maçtaki on birden iki değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Slovenya ekibiyle oynadığı ilk maçta istediği skoru elde edemeyen Yeni Malatyaspor, deplasmanda rakibini yenerek Türkiye'ye tur atlayarak dönmek istiyor.

Yeni Malatyaspor sabah yaptığı çalışmanın ardından hazırlıklarının Malatya ayağını tamamladı. Olimpija Ljubljana maçının son çalışmasını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar buradan Slovenya'ya gidecek.