Trabzonspor Verona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 sezonu hazırlık maçları)

Spor Toto Süper Lig ekiplerimizden Trabzonspor yurtdışı kamp etabını İtalya Serie B ekiplerinden Helllas Verona ile yapacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak. Karadeniz Fırtınası'nın keyifli geçecek maçını izlemek isteyen sporseverler Trabzonspor Verona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını arama motorlarında yoğun olarak aratıyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Trabzonspor Verona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm bilgiler...

TRABZONSPOR VERONA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Verona karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz?

İşte detaylar;