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fikstürü ve maç programı | Audi CUP maçları ne zaman saat kaçta başlayacak?

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden , bugün ’ta mücadele edecek. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşmaların ilkinde Fenerbahçe- ile Tottenham’da ’le karşı karşıya gelecek. Peki, AUDİ Cup fikstürü nasıl olacak? Audi CUP maçları nereden yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.7.2019 10:31
Audi CUP Fenerbahçe fikstürü ve maç programı | Audi CUP maçları ne zaman saat kaçta başlayacak?

Geçtiğimiz yıl beklenmedik bir şekilde ligi 6. Sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda, birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan kanarya, bu yazın en çok beklenen turnuvası Audi CUP'ta mücadele edecek. Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid gibi rakiplerin olduğu turnuvada Fenerbahçe ilk maçta Alman ekibiyle karşı karşıya gelecek. İşte Audi CUP Fenerbahçe fikstürü ve maç programı…

Yıldız futbol takımlarının bir araya geleceği Audi Cup futbol turnuvası, 2 gün sürecek. 30*31 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşecek turnuvada, 30 Temmuz'da yarı finale çıkan takımlar 31 Temmuz'da final maçınd karşı karşıya gelecek. 30 Temmuz'da oynanacak karşılaşmalarının takım eşleşmeleri ve maç saatleri şöyle;

30 Temmuz'da

Real Madrid Tottenham: 30 Temmuz saat 19.00

Bayern Münih Fenerbahçe: 30 Temmuz saat 21.30

31 Temmuz'da

Üçüncülük maçı saat 19.00

Final maçı saat: 21.30

Audi Cup maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Audi Cup maçları 30-31 Temmuz'da oynanacak mücadeleyi D-Smart ekranlarından takip edebileceksiniz…

AUDİ CUP NEDİR?

Audi Cup turnuvasının ilki, Audi'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümüne özel olarak 2009 yılında düzenlenmiştir. Turnuva iki yılda bir yapılmaktadır. Turnuva, Avrupa'nın en iyi kulüpleri arsında yer alan 4 takımın mücadelesine sahne oluyor. İlk karşılaşmaların ardından kaybeden takımlar üçüncülük maçına çıkıyor. Final maçı ise bir gün sonra oynanıyor.

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Audi CUP Fenerbahçe fikstürü ve maç programı | Audi CUP maçları ne zaman saat kaçta başlayacak?
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