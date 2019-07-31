CAS'tan Trabzonspor'a ret: Yasal hüküm yok

Trabzonspor Kulübü'nün, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonuna ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraz, kurul tarafından kabul edilmedi. Mahkeme, yaptığı 2 sayfalık açıklamada, bordomavililerin itirazı hakkında, "Bir karar çıkması için Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu veya FIFA'nın herhangi bir yasal belgesini kanıt olarak gösteremedi. Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" açıklamasını yaptı. Öte yandan CAS, Trabzonspor'un 17 Nisan 2018'de FIFA Disiplin Komitesi'ne ve 27 Nisan 2018'de FIFA Tahkim Komitesi'ne yolladığı mektupların reddedilmesine de karar verdiğini açıkladı.

TRABZONSPOR CEPHESİ?: CAS'ın adaletinden artık şüpheliyim

TRABZONSPOR Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, CAS'ın yaptıkları başvuruyu reddetmesiyle ilgili olarak, söz konusu kararı anlamakta güçlük çektiğini söyledi. Bülbüloğlu, "İnanılmaz saçma bir karar. CAS'ın da adaletinden artık şüpheliyim. Çünkü kendi bültenlerinde temiz futbol adına örnek gösterdikleri Trabzonspor'un, Disiplin Komitesi'nde incelenme kararını bile reddedecekleri kadar taraflı bir kurum. Burası bir karar mercii değil. Disiplin Komitesi'nin bizim yaptığımız başvuruyu alıp incelemesi ve karar vermesi için bir karar çıkacak. Ama bunu bile reddetmesi tamamen taraflı. Bundan sonrası için yol haritamızı belirleyeceğiz" diye konuştu.

FENERBAHÇE CEPHESİ: Şampiyonluğumuz tekrar tescillendi

CAS'IN 2010-2011 sezonuna ilişkin Trabzonspor'un başvurusunu reddetmesi sonrası Fenerbahçe Kulübü de bir açıklama yayınladı. Sarılacivertli kulübün internet sitesinde yer alan kısa açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu 'bir kez daha' tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız."