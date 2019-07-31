Mbaye Diagne evini topladı

GALATASARAY'DA satışı yılan hikâyesine dönen Diagne İstanbul'daki evini topladı. Sarıkırmızılı takım ile yollarını ayıracak olan golcü futbolcu özel eşyalarını hazırlattı ve yönetimi beklemeye başladı. Diagne'nin Arabistan'da bir takıma 12 milyon Euro'ya transfer olacağı öğrenildi. Açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

MİTROGLOU'NU IKNA TURLARI

GALATASARAY'DA transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımda istenmeyen futbolcularla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou'yu gelecek sezon kadroda düşünmeyen Galatasaray, Olympiakos'tan gelen teklif üzerine oyuncuyla görüşme yapacak. Yunan kulübü, Mitroglou'ya 1 milyon Euro önerdi. Sarıkırmızılılardan gelecek sezon 2.6 milyon Euro garanti ücret alacak olan golcüyle yapılacak görüşmede Olympiakos'a gitmesi için 600 bin Euro teklifi de yapılacak. Yunan golcünün menajeriyle masaya oturularak oyuncu ikna edilmeye çalışılacak.

KURULLAR GÖREVDE!

G.SARAY Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, dün şu açıklamayı yaptı: "11 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi kararı sonucunda, kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuz ve tüm kurullarımız görevlerine devam etmektedir."