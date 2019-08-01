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Alanyasporlu , 4 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da sol dizinden ameliyat edilen 28 yaşındaki savunma oyuncusu , 4 ay sahalardan uzak kalacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 16:38
Alanyasporlu Lokman Gör, 4 ay sahalardan uzak kalacak

Yapılan açıklamada, hazırlık maçında sakatlanan Alanyasporlu oyuncu Lokman Gör'ün ameliyat edildiği belirtildi.

Operasyonun başarılı geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, "Alanyasporlu oyuncu, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Operasyonda futbolcuya sol diz ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 2 ay sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 4'üncü ayın sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor." denildi.

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Alanyasporlu Lokman Gör, 4 ay sahalardan uzak kalacak
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