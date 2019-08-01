Ersun Yanal istedi, yönetim harekete geçti! Fenerbahçe'de transfer bombaları peş peşe patlayacak

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 46 puanla 6. sırada tamamlayan ve yeni sezonda benzer bir senaryoyu yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Audi Kupası'nda alınan 6-1'lik Bayern Münih mağlubiyeti sonrası transfer beklentisini yineleyen teknik direktör Ersun Yanal, "Hedeflerimiz ve temaslarımız belli. Uzun süredir çalışıyoruz. Umarım kısa süre içinde halledip bir an önce takıma katarız ve istediğimiz düzeye de oyuncularımızı çıkarırız." demişti. Bu doğrultuda girişimlerini yoğunlaştıran Fenerbahçe yönetimi transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...