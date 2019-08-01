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istedi, yönetim harekete geçti! 'de transfer bombaları peş peşe patlayacak

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör yönetiminde sürdüren , transferde atağa geçiyor. Audi Kupası'nda Bayern Münih karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyet sonrası başta stoper olmak üzere takımda göze çarpan eksiklikler ve Yanal'ın transfer beklentisi hakkında verdiği demeçler üzerine hareket geçiren yönetim bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 19:34 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 19:47
Ersun Yanal istedi, yönetim harekete geçti! Fenerbahçe'de transfer bombaları peş peşe patlayacak

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 46 puanla 6. sırada tamamlayan ve yeni sezonda benzer bir senaryoyu yaşamak istemeyen 'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Audi Kupası'nda alınan 6-1'lik Bayern Münih mağlubiyeti sonrası transfer beklentisini yineleyen teknik direktör , "Hedeflerimiz ve temaslarımız belli. Uzun süredir çalışıyoruz. Umarım kısa süre içinde halledip bir an önce takıma katarız ve istediğimiz düzeye de oyuncularımızı çıkarırız." demişti. Bu doğrultuda girişimlerini yoğunlaştıran Fenerbahçe yönetimi transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Ersun Yanal istedi, yönetim harekete geçti! Fenerbahçe'de transfer bombaları peş peşe patlayacak
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