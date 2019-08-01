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'da Boldrin için karar verildi

Kulübü Başkanı Erol Bedir, futbolcuları 'in taliplerinin olduğunu ancak Brezilyalı oyuncuyu kadrolarında tutacaklarını söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 15:59
Kayserispor'da Boldrin için karar verildi

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde Boldrin'in başka bir takıma transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin devam ettiğini belirtti.

Boldrin'in takımın önemli bir parçası olduğunu ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Boldrin bizim sözleşmeli oyuncumuz, önümüzdeki sene için de opsiyonumuz var. Boldrin'e Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor ve başka bir kulüp daha talip. Bize taleplerini ilettiler. Biz de Boldrin ile devam edeceğimizi söyledik. Bizim için önemli bir kıymet. Dolayısıyla onunla ilgili bir gelişme yok. Transfer konusunda da Hikmet hocamızdan bir rapor aldık ve o doğrultuda santrfor, kanat ve orta sahaya birer takviye düşünüyoruz."

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Kayserispor'da Boldrin için karar verildi
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