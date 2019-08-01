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Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: Kalecimiz Farnolle'e ırkçılık yapıldı

, 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda 'yı 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırırken teknik direktör Sergen Yalçın maç sonrasında yaptığı açıklamada kalecileri 'e ırkçı saldırı yapıldığını ve Fransız kalecinin maç sonrasında soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 23:28 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 23:39
Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: Kalecimiz Farnolle'e ırkçılık yapıldı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, tribünlerden kalecilei Fabien Fornelle'e ırkçı saldırıda bulunulduğunu açıkladı. Yalçın, Farnolle'ün soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

Öte yandan maçın hakemi Filip Glova'yı da eleştiren Yalçın, "Hakem arkadaş da iğrenç maç yönetti. Bu hakemle de maç yönetmek başarı yani." şeklinde konuştu.

Fransız kaleci ise maç sonrasında konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Utanç duyulacak hareketler vardı, kınıyoruz. Taraftarlar ülkeyi kötü temsil ediyorlar. Tabii ki futbolda böyle şeyler olacak ama bunlar utanç duyulacak hareketler. Buraya futbol oynamaya geliyoruz, bir şölen veriyoruz. Beyaz ve Afrikalı ayrımı yapılmamalı."

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Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: Kalecimiz Farnolle'e ırkçılık yapıldı
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