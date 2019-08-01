Son dakika: Galatasaray’da flaş transfer gelişmesi! O yıldızla ilgili şok açıklama...

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda başarılı bir performans sergileyerek 22. şampiyonluğunu kulüp tarihine altın harflerle yazdıran Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim ve kulüp 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın koordineli çalışmasının meyvelerini almaya başlayan aslan, yeni transferler için de yerli ve yabancı pek çok kulüp ve oyuncuyla temaslarını sürdürüyor. İşte Galatasaray'ın transfer hareketliliğine ilişkin son dakika detayları…