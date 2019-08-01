SON DAKİKA Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor | CANLI

Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaşıyor. TSİ 21.00'de başlayan ve SRC Stozice'de oynanan karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu hakemlerinden Filip Glova yönetiyor. Glova'nın yardımcıları Frantisek Ferenc ve Peter Kovacs. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Turun, Malatya'da oynanan ilk maçı 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

OLIMPIJA LJUBLJANA 0-0 YENİ MALATYASPOR

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Musa Çağıran, Fofana, Bifouma, Jahovic

OLİMPİJA LJUBLJANA: Vidmar, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Boakye, Tomic, Putincanin, Suljic, Savic, Çekici, Vukusi

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

17. dakikada Jahovic'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top yandan auta çıktı.

30. dakikada sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına sokulan Vukusic'in plase vuruşunda, kaleci Farnolle yatarak topu kontrol etti.

37. dakikada ev sahibi takımdan Çekiçi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.