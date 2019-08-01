Trabzonspor'dan CAS'a sert tepki

Trabzonspor, resmi sitesinden açıklama yaparak CAS'ın kararını eleştirdi. İşte o açıklama: "CAS, kararının devamında 'komik' bir bahaneye sığınarak, kulübümüzün 2010-11 sezonu şampiyonu ilan edilebilmesi için FIFA veya TFF'de herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını ifade etmiştir. CAS ayrıca, kulübümüzün şike-teşvik nedeniyle yaşadığı mağduriyeti kabul etmiş; ancak FIFA tarafından Fenerbahçe'ye yaptırım uygulanması için talimat verilse veya TFF doğrudan F.Bahçe'ye yaptırım uygulasa bile "bu durumun kulübümüzü etkilemeyeceği" gibi hukukla izah edilemeyecek bir kararın altına imza atmıştır! Özetle Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), bu kararıyla, şikeden mağdur olan takımların haklarının kendilerine iade edilemeyeceği şeklindeki hiçbir hukuki altyapısı olmayan kararıyla bu tür illegal faaliyetleri legal hale getirmiştir. Bu karardan sonra dünyanın herhangi bir liginde şampiyonluğu şikeyle çalınan takımlar, artık haklarını alamayacaklardır! Resmi veya gayri resmi organlar üzerinden yürütülen manipülasyonların, "Şampiyonluğumuz bir kez daha tescillendi" gibi yalanların ya da algı yönlendirmelerinin 3 Temmuz 2011'de gün yüzüne çıkan şike–teşvik eylemlerini gizlemesi, gölgelemesi veya yenmesi mümkün değildir. Kulübümüz; 2010-2011 sezonunun tertemiz ve yegane şampiyonudur!"

STOPERE TAZE KAN: FERNANDES

TRABZONSPOR stoper arayışlarını sürdürürken sürpriz bir ismin transferinde önemli mesafe kat etti. Bordo-mavililer bonservisi Sporting Lizbon'da olan 23 yaşındaki Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli stoper İvanildo Fernandes'i kiralamak için kulübüyle anlaştı ve oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Fernandes'i de ikna eden bordo-mavililer aradaki küçük rakamsal farklılıkları gidererek transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz sezon Moreirense'de kiralık olarak forma giyen Fernandes, 24 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

KRİTİK SAATLER

TRABZON forvet transferinde gözünü kulağını Daniel Sturridge'e çevirdi. İngiliz golcüden haber bekleyen Karadeniz ekibinin, oyuncunun transferini UEFA kadrosuna bildirmesi gerekiyor. Yarın dolacak olan süre öncesinde bordo- mavililer, Sturridge'e senelik 3 milyon Euro önermişti.