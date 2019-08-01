Yeni Malatyaspor tur için Ljubljana karşısında

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında Olimpija Ljubljana ile oynayacak olan Yeni Malatyaspor, karşılaşma için Slovenya'ya gitti. İlk maçta Ljubljana ile 2-2 berabere kalan ve tur hesapları yapan sarı-kırmızılılar, deplasmanda galip gelerek turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Bugün Stozice Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın son çalışmasını yapacak Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncularını turu geçmeleri yönünde konsantre ettiği belirtildi. Sarı-siyahlıların kalede Farnolle, savunmada Mina, Hadebe, Chebake, Erkan, orta sahada Donald, Guilherme, Murat, Fofana, Bifouma, forvette ise Jahovic 11'i ile çıkması bekleniyor. Malatyaspor'un turu geçmesi için 3 gollü beraberlik ya da galibiyet elde etmesi gerekiyor.

Audi Cup'ın şampiyonu İngiliz ekibi Tottenham

F.BAHÇE'NIN bu sezon ilk kez katıldığı Audi Cup'ta şampiyon İngiliz temsilcisi Tottenham oldu. Finalde Bayern Münih ile karşılaşan Ada ekibi, normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarla zafere uzandı. Allianz Arena'da oynanan mücadelede Tottenham, ilk yarıyı Erik Lamela'nın 19. dakikadaki golüyle önde kapattı. Eriksen, 59'da skoru 2-0 yaptı. 61'de Jan Fiete ile farkı bire indiren Almanlar, Alphonso Davies'in golüyle 82. dakikada maça eşitliği getirdi. Penaltılara giden karşılaşmada Bayern Münih 5 penaltıda isabet bulurken, 7 atışın 6'sını değerlendiren Tottenham kupanın sahibi oldu.

M.United'dan 16 yaşındaki Hannibal'a 10 milyon Euro

MANCHESTER United, Monaco'nun 16 yaşındaki Tunus kökenli Fransız oyuncusu Hannibal Mjebri için Fransız kulübü ile anlaşmaya vardı. Genç yıldız adayı için 10 milyon Euro ücret üzerinden anlaşma sağlanırken bu rakam aynı zamanda 16 yaşında futbolcu için ödenecek en yüksek üçüncü bonservis bedeli olacak. Rekor Genoa'dan Monaco'ya 20.9 milyon Euro'ya transfer olan Pietro Pelegri'de bulunuyor.

İstanbul Sinopspor sezonu açtı

SÜPER Amatör Küme'de mücadele eden İstanbul Sinopspor, düzenlenen toplu imza töreni ile transferlerini medya ile paylaştı ve takım sezonun ilk idmanını yaptı. İç transfer, dış transfer ve altyapı olmak üzere toplam 19 futbolcu ile sözleşme imzalanırken, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da takımı Oğuz Karakaya'nın çalıştıracağı açıklandı. Törende konuşan İstanbul Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, camia olarak kenetlendiklerini belirterek geçen yıl play off müsabakalarında kaçırdıkları şampiyonluğa bu yıl ulaşacaklarını belirtti.