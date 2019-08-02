Arsenal, Nicolas Pepe ile rekor kırdı!

UZUN yıllar Priemier Lig'de başarıya hasret kalan Arsenal, transferde suskunluğunu rekor kırarak bozdu. Londra ekibi, Lille'in sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepe'yi transfer ettiğini açıkladı. 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu 5 yıllık imza atarken, Arsenal, 80 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. İki sezon önce Angers'tan 10 milyon Euro karşılığında Lille'e gelen Pepe, geçen sezon Fransa Ligi'nde 38 maça çıkarken 22 gol ve 11 asist üreterek göz doldurmuştu.

Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu

KANADA'DA düzenlenen Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak altın madalya kazandı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin milli sporcusu, 30 ülkeden 161 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 12 yarış sonunda elde ettiği 54 puanla şampiyon oldu. Daha önce Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda da birinci olan Yiğit Yalçın, bu sonuçla üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.