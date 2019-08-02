Beşiktaş'ta stoper hedefi Pedrao

BEŞIKTAŞ, Huddersfield Town'ın stoperi Terence Kolongo'nun maliyetinin yüksek olması nedeniyle ibreyi Pedrao'ya çevirdi. Vitoria Guimaraes'in 26 yaşındaki stoperi için Tyler Boyd transferinden ilişkilerini kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, Portekiz kulübüne 500 bin Euro kiralama ve 3 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi. 2017-18 sezonunda 2 milyon Euro'ya Guimaraes'e transfer olan 1.90 boyundaki Pedrao'nun kulübüyle sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

Kartal revire döndü

YENI sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş'ın dünkü idmanı 8 eksikle gerçekleştirildi. Arka adalelerinden problem yaşayan Dorukhan ve Ljajic'in MR'ları çekilirken Oğuzhan, Muhayer Oktay ve Umut Nayir dinlendirildi. Alpay Çelebi ise hastalığı sebebiyle antrenmana alınmadı. Sakatlıkları süren Enzo Roco ve Atiba Hutchinson da çalışmaya katılmayan diğer isimler oldu.