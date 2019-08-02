Fenerbahçe'de Deniz Türüç bilmecesi

BUGÜN NELER OLDU

FENERBAHÇE, bir süredir görüşme halinde olduğuKayserispor Başkanı Erol Bedir, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bendemiştim. Avusturya kampından sonra Deniz'e ve onu transfer etmek isteyen kulüplere verdiğimiz süre yarın (bugün) doluyor.Çünkü öngörüşmeler yapmıştık. Kamp bitti, herkes izne gitti. Dolayısıyla da irtibatımız yok ama ben de Deniz'in bir takımla anlaştığı konusunda duyumlar alıyorum. Ne Deniz ile konuştum ne menajeriyle ne de bu konuda benim bir açıklama yapma durumum söz konusu. Kısa sürede konu netleşir" dedi.