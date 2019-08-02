Fenerbahçe'de Deniz Türüç bilmecesi

FENERBAHÇE, bir süredir görüşme halinde olduğu Deniz Türüç ile anlaştığı iddia edildi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ben 'Deniz Kayseri'ye gelirse konu kapanmıştır.'
demiştim. Avusturya kampından sonra Deniz'e ve onu transfer etmek isteyen kulüplere verdiğimiz süre yarın (bugün) doluyor. 'Deniz'in mutlu olacağı takımı kendisi seçecek.' demiştik. Biz Deniz ile ilgilenen tüm kulüplerle aşağı yukarı mutabık kalabilecek durumdayız.
Çünkü öngörüşmeler yapmıştık. Kamp bitti, herkes izne gitti. Dolayısıyla da irtibatımız yok ama ben de Deniz'in bir takımla anlaştığı konusunda duyumlar alıyorum. Ne Deniz ile konuştum ne menajeriyle ne de bu konuda benim bir açıklama yapma durumum söz konusu. Kısa sürede konu netleşir" dedi.