Kulüpler Birliği'nin toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Süper Lig'de yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.

Toplantıya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları iştirak ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi. Galatasaray dışında tüm kulüpler başkan düzeyinde toplantıya katılırken, yalnızca Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in toplantıya gecikmeli olarak katılacağı belirtildi.

Toplantıda, yayıncı kuruluşun taleplerinin görüşüleceği kaydedildi.